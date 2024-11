Il primo cittadino ha emesso un'ordinanza in via cautelativa sospendendo la didattica di presenza nei tre istituti comprensivi cittadini

Tre giorni di sospensione delle lezioni nelle scuole di rende. Lo ha deciso il sindaco Marcello Manna sulla pagina Facebook de Comune.

«Si avvisa che con ordinanza sindacale n. 464 - scrive il primo cittadino - viene ordinata l’immediata sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado, afferenti i tre Istituti Comprensivi rendesi, dal 29/10/2020 al 31/10/2020».