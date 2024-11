Raffica di tamponi negativi a Rosarno, dopo una settimana nella quale si è temuto un contagio diffuso. La notizia dell'esito dei 52 test risultati negativi è stata confermata dal sindaco della cittadina della Piana Giuseppe Idà.

Alcuni giorni fa, 53 persone sono state sottoposta al test per il Covid 19. Una sola è risultata positiva, la sera del 26 marzo scorso, facendo salire a tre il numero dei positivi a Rosarno.

Idà, come nei primi due casi, aveva comunicato la notizia tramite una diretta Facebook. Il primo cittadino aveva manifestato, in quel caso, tutta la sua apprensione per l'esito dei 52 tamponi effettuati il giorno prima, che avrebbe potuto creare un focolaio a Rosarno in caso di esito positivo.

«Finalmente una buona notizia - ha dichiarato il sindaco Idà - Manteniamo alta la guardia e invito i miei concittadini, ancora una volta, a restare a casa»