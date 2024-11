Continua l’incremento dei casi di positività al covid-19 a San Giovanni in Fiore. Solo oggi, nella città silana, si sono registrati 35 nuovi positivi, un dato che porta a 237 il totale.



Nel bollettino diffuso dal sindaco della città florense, Rosaria Succurro, si legge che dei 35 nuovi tamponi positivi 13 sono stati processati dall'Asp mentre 22 da laboratori privati. Numeri che stanno creando non pochi problemi e tanto caos nei dati che quotidianamente vengono diffusi dal bollettino regionale, dove il più delle volte vengono conteggiati esclusivamente i tamponi processati dalle Asp. A San Giovanni in Fiore, ad esempio, dall’inizio della seconda ondata sono stati 94 i tamponi positivi processati dall’Asp e 143 da laboratori privati.



Nel frattempo nelle prossime ore inizierà in città lo screening tramite tampone rapido gratuito: «Abbiamo predisposto un modello di prenotazione scaricabile nella sezione Covid del sito istituzionale del Comune – scrive in una nota la Succurro- lo stesso, compilato e completo di allegati, potrà essere spedito via email all'indirizzo prenotazionetamponi@comune.sangiovanniinfiore.cs.it. Solo per chi non ha questa possibilità può consegnarla a mano presso l'ufficio protocollo del Comune senza creare assembramenti».