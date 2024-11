Il sindaco di Satriano, Massimiliano Chiaravalloti, e l'amministrazione comunale hanno deciso di effettuare gratuitamente e su base volontaria il tampone rapido antigenico ai cittadini del comune e a chi farà rientro per Natale. La decisione è stata adottata in considerazione dei molti casi di Covid-19 registrati sul territorio comunale nelle scorse settimane.

«In vista del periodo natalizio – si legge nel comunicato - e dell'inevitabile incontro tra famiglie, nonché del rientro in paese di molti concittadini provenienti da fuori regione, verrà data questa possibilità ai residenti potenzialmente più esposti al contagio e agli studenti/lavoratori rientranti a Satriano per le vacanze».

Le operazioni di screening partiranno venerdì 18 dicembre e si prolungheranno almeno fino al 23. Chiunque vorrà prenotarsi potrà farlo contattando il numero 3510800684 indicando nome, cognome, data di nascita per quanto riguarda i cittadini residenti, mentre per chi rientra da fuori regione, oltre ai dati anagrafici, è richiesta anche la segnalazione della data di arrivo a Satriano.

«Basterà - hanno aggiunto - scaricare e compilare un modulo presente sulla pagina Facebook del Comune di Satriano, nonché sulla homepage del sito internet, da consegnare nel momento in cui verrà effettuato il tampone».

La postazione dove saranno eseguiti gli esami sarà a Satriano marina, nell'area di parcheggio tra la chiesa e la scuola in modalità drive in. In caso di positività al tampone, si procederà informando il diretto interessato e il suo medico di base, in modo da avviare sia la procedura per essere sottoposti al tampone molecolare dell'Asp, sia la procedura di quarantena anche per i contatti stretti. All'organizzazione dell'iniziativa hanno partecipato i medici di base, infermieri volontari e associazioni di protezione civile e volontariato del comprensorio.