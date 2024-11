Si tratta di una persona proveniente dalla Francia e rientrata per le vacanze. È in isolamento domiciliare così come la famiglia

C’è un nuovo caso di coronavirus a Scilla. Si tratta di una persona di nazionalità italiana, residente in Francia, ma rientrata per le vacanze. La persona in questione, dopo essere risultata positiva al tampone, è stata posta in isolamento domiciliare.

Stesso provvedimento per tutta la sua famiglia, a scopo precauzionale ed in attesa del risultato dei tamponi.

Le autorità sono ora al lavoro per ricostruire la rete di contatti avuti dalla persona risultata positiva. La situazione, ovviamente, appare sotto controllo e non vi è motivo di creare ulteriore apprensione. Scongiurate le notizie riguardanti un possibile nuovo focolaio nella cittadina tirrenica, già alle prese con un caso di Covid-19, riguardante una turista spagnola giunta a Scilla nelle scorse settimane.

Ora non rimane che attendere l’esito dei tamponi e capire se vi siano stati contatti a rischio.

Rimane sempre fondamentale, soprattutto in questo periodo che i contagi stanno risalendo in maniera significativa, rispettare il distanziamento sociale e indossare i dispositivi di protezione individuale. Non farlo significa esporre tutti quanti al rischio di una nuova ondata di contagi che determinerebbe provvedimenti anche drastici da parte delle autorità.

