Il quadro della situazione della provincia cosentina, comune per comune. Diversi i contagi legati al focolaio della Rsa. Diminuiscono nel complesso le persone in cura in ospedale. Il numero dei guariti è superiore a quello delle vittime

Una terza persona di Torano Castello, presumibilmente legata al focolaio di Villa Torano, risulta ricoverata all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza dopo aver accusato i sintomi del Covid-19. La notizia si apprende dal bollettino ufficiale diffuso dalla task force dell’Asp.

Il focolaio si espande

Numerosi poi i contagi nei comuni della media Valle del Crati legati proprio alla diffusione del coronavirus a Villa Torano. Si tratta per lo più di operatori impiegati nella struttura e loro familiari, o di ospiti dimessi nella settimana precedente la Santa Pasqua.

Eseguiti altri tamponi

Ulteriori test sono stati eseguiti quest’oggi 18 aprile, a Montalto Uffugo. Sono stati chiamati a sottoporsi allo screening quei soggetti entrati in contatto nei giorni scorsi con i dipendenti della Rsa già posti in isolamento domiciliare.

Il punto sui ricoveri

Si è così allargata la platea dei positivi in quarantena domiciliare in provincia di Cosenza. Adesso sono 290. Continua invece a scendere il numero dei ricoveri: nei reparti dell’Azienda Ospedaliera sono nel complesso in cura 33 pazienti così distribuiti: 26 nell’unità di malattie infettive e nell’attigua pneumologia; tre in rianimazione e otto al Santa Barbara di Rogliano. Altri due degenti sono a Cetraro mentre due sono ricoverati al Mater Domini di Catanzaro. 33 le persone guarite dall'inizio dell'epidemia, superiori ai deceduti, fermi a quota 21.

La situazione comune per comune

Cosenza 1 ricoverato, 17 in isolamento domiciliare

Rende 3 in isolamento domiciliare

Corigliano-Rossano 8 ricoverati, 25 in isolamento domiciliare

Acri 3 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 4 in isolamento domiciliare

Bisignano 4 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 2 ricoverati, 17 in isolamento domiciliare

Carpanzano 1 in isolamento domiciliare

Casali del Manco 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 2 in isolamento domiciliare

Colosimi 1 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Fagnano Castello 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Figline Vegliaturo 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 1 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Grimaldi 1 in isolamento domiciliare

Luzzi 3 in isolamento domiciliare

Mangone 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Marano Marchesato 2 in isolamento domiciliare

Marano Principato 2 in isolamento domiciliare

Marzi 1 ricoverato, 6 in isolamento domiciliare

Montalto Uffugo 3 in isolamento domiciliare

Oriolo 4 ricoverati, 23 in isolamento domiciliare

Paola 4 ricoverati, 9 in isolamento domiciliare

Parenti 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Pianecrati 1 ricoverato, 4 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 1 in isolamento domiciliare

Rogliano 5 ricoverati, 23 in isolamento domiciliare

San Lucido 3 ricoverati, 43 in isolamento domiciliare

San Marco Argentano 1 in isolamento domiciliare

San Martino di Finita 2 in isolamento domiciliare

San Pietro in Guarano 1 in isolamento domiciliare

Santa Sofia d’Epiro 1 in isolamento domiciliare

Santo Stefano di Rogliano 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 3 in isolamento domiciliare

Torano Castello 3 ricoverato, 56 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare

Vaccarizzo Albanese 1 in isolamento domiciliare

Villapiana 2 in isolamento domiciliare