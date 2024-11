I familiari sono risultati negativi ma si sono comunque messi in quarantena. Intanto chi è entrato in contatto con le persone contagiate della vicina Messignadi si sta sottoponendo a tampone

Un nuovo caso positivo di Coronavirus si è registrato a Varapodio. A darne notizia dai canali social è il il sindaco Orlando Fazzolari. «Stiamo monitorando la situazione – afferma – al momento il contagiato presenta lievi sintomi influenzali, mentre il resto dei familiari sono risultati negativi; tuttavia per precauzione sono tutti in auto quarantena».

L’annuncio del primo cittadino arriva a poche ore dall’istituzione della zona rossa nella frazione Messignadi di Oppido, per la presenza di 13 casi positivi accertati. «Per quanto concerne le persone che sono venute a contatto con i casi positivi di Messignadi – prosegue Fazzolari – si stanno tutti quanti sottoponendo al tampone, i cui risultati arriveranno entro domani. Anche in questo caso sono tutti in auto quarantena».

Fazzolari ribadisce «l’uso obbligatorio della mascherina ed il distanziamento sociale in tutte le fasi di vita quotidiana; qualora si accertassero comportamenti lesivi per la salute delle persone si farà ricorso ad una ulteriore ordinanza restrittiva con chiusura di tutte le attività ed una ulteriore limitazione della mobilità sia interna che esterna al paese».