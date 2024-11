I tre contagiati sono in quarantena all'interno di due appartamenti della zona. Altre otto persone che erano con loro sono risultate negative e si trovano in isolamento a bordo del panfilo

Si registrano tre nuovi casi di positività al coronavirus nel Vibonese. Si tratta di tre persone che si trovavano a bordo di uno yacht attraccato nei giorni scorsi al porto di Vibo Marina e proveniente da Civitavecchia. I tre si trovano attualmente in quarantena in due appartamenti della zona. Altre otto persone, risultate negative ai tamponi effettuati privatamente, si trovano invece in isolamento a bordo del panfilo, in porto.

Secondo la ricostruzione del caso, le procedure di screening sarebbero scattate allorquando alcuni degli occupanti dello yacht, residenti a Bressanone, hanno fatto rientro in Trentino e, sottoposti a tampone, sono risultati positivi al Covid. Nei vari transfer hanno utilizzato un pulmino per raggiungere l’aeroporto di Lamezia Terme e un volo privato che li ha condotti a destinazione. Da qui le procedure che al momento hanno riguardato gli occupanti dell’imbarcazione, con i citati tre casi positivi.

Rassicurazioni giungono dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo che ha escluso possibilità di diffusione del virus a Vibo Marina, scartando l’ipotesi che le persone positive abbiano avuto contatti con la popolazione.