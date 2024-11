«Cari concittadini mi duole comunicare il terzo caso positivo nella nostra città». A comunicarlo in una nota è il sindaco facente funzione di Villa San Giovanni Maria Grazia Richichi. L’uomo è già in quarantena e si sta provvedendo ad effettuare le opportune verifiche nella sua rete di contatti.

«Vi esorto oggi più che mai ad attenervi alle regole ed uscire il meno possibile per scongiurare contagi – ha sottolineato il primo cittadino – Questi sono giorni decisivi e per questo dobbiamo essere ancora più responsabili. Questa sera, dopo aver atteso qualche giorno a causa del maltempo, sarà avviata la sanificazione del territorio comunale e verrà fatta in più giorni come riportato nel calendario. Continueremo a tenervi aggiornati».