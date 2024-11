Il presidente della Commissione parlamentare antimafia a colloquio con il sindaco per verificare la situazione

Anche il senatore cosentino, Nicola Morra si è recato a Villa Torano per verificare personalmente la situazione relativa al focolaio epidemico sviluppatosi nella rsa.



Non si è trattato di una visita istituzionale né il presidente della Commissione parlamentare antimafia ha voluto, per adesso, rilasciare dichiarazioni.

Secondo quanto si apprende avrebbe avuto un colloquio con il sindaco Lucio Franco Raimondo. Intanto è in corso nella sede Asp di via Alimena a Cosenza, una riunione alla quale partecipano il direttore generale, Giuseppe Zuccatelli e il coordinatore della task force, Mario Marino proprio sulle misure di contenimento da adottare nell’abitato della Valle del Crati.

