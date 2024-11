Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Barilaro. Si tratta di una persona che si trova in isolamento domiciliare già da qualche giorno

C'è un nuovo positivo ad Acquaro, piccolo centro della provincia di Vibo Valentia. La comunicazione è del sindaco Giuseppe Barilaro.

«L’Asp di Vibo Valentia - scrive il primo cittadino - mi ha appena comunicato, che un soggetto residente nel nostro comune è risultato positivo al Covid-19. Il soggetto in questione si trova in isolamento domiciliare già da qualche giorno. Stiamo responsabilmente ricostruendo, insieme allo stesso, i rapporti che ha intrattenuto all’interno della nostra comunità e non solo. Cerchiamo di essere tempestivi».