VIDEO | Anche se le apparecchiature ancora non ci sono, si accelera per eseguire il Piano regionale che potenzia il presidio ospedaliero della città del porto

A Gioia Tauro, uno degli ospedali calabresi individuati per accogliere i pazienti in caso di saturazione dei reparti di terapia intensiva, si stanno eseguendo i lavori di sistemazione necessari per allestire il blocco straordinario. Le nostre telecamere sono entrate nella struttura dove gli operai sono al lavoro, negli stessi frangenti in cui è aperto il pronto soccorso, ci sono 20 ricoverati nel reparto di medicina, è operativo il Cup e i due laboratori eseguono solo prestazioni straordinarie.

Il piano regionale per far aumentare i 107 posti letto di terapia intensiva che sono pochi, sembra quindi andare avanti, indipendentemente dalle apparecchiature che non ci sono. Così ci conferma il direttore sanitario Zappone, che collega i lavori in corso ad un sopralluogo “degli ingegneri dell’ufficio tecnico dell’Asp avvenuto sabato”.