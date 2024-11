Salgono a cinque gli ospiti della casa di riposo finiti in ospedale. Altri undici risultati positivi sono in isolamento. Asp di Cosenza rimasta senza tamponi, sospeso il monitoraggio sul territorio

Peggiora la situazione relativa agli anziani della casa di riposo Santa Maria di Bocchigliero, in provincia di Cosenza. Sono salite a cinque le persone costrette al ricovero in ospedale. Altri undici ospiti, risultati positivi al coronavirus, sono invece in isolamento domiciliare all’interno della struttura

Mancano i tamponi

La situazione dei contagi nel Cosentino è sostanzialmente rimasta invariata rispetto al bollettino precedente. Anche perché si registra una penuria di tamponi, per cui la task force dell’Asp ha dovuto sospendere momentaneamente il monitoraggio sul territorio.

Tutto esaurito

Tutti occupati i 35 posti letto disponibili nell’unità di malattie infettive e nell’attigua pneumologia. Altri 11 ricoveri si registrano nel centro Covid di Rogliano, due persone in condizioni critiche sono in rianimazione. Ci sono poi due ammalati alla pneumologia del Ferrari di Castrovillari e cinque nel centro Covid di Cetraro. Infine due cosentini sono affidati alle cure delle strutture catanzaresi del Mater Domini e del Pugliese Ciaccio. Ci sono poi 116 positivi in quarantena, asintomatici o con sintomi lievi.

La situazione comune per comune

Cosenza 4 ricoverati, 7 in isolamento domiciliare

Rende 1 ricoverato

Corigliano-Rossano 12 ricoverati, 12 in isolamento domiciliare

Altomonte 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Amantea 1 ricoverati, 1 in isolamento domiciliare

Belsito 1 ricoverato, 3 in isolamento domiciliare

Bocchigliero 3 ricoverati, 17 in isolamento domiciliare

Cariati 3 ricoverati

Carpanzano 1 ricoverato

Casali del Manco 1 ricoverato

Cassano Jonio 2 in isolamento domiciliare

Castrovillari 1 in isolamento domiciliare

Cetraro 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Dipignano 1 ricoverato

Francavilla Marittima 1 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Frascineto 1 in isolamento domiciliare

Fuscaldo 2 ricoverato

Mangone 1 in isolamento domiciliare

Marzi 3 ricoverato, 1 in isolamento domiciliare

Mendicino 1 in isolamento domiciliare

Oriolo 1 ricoverato

Paola 2 ricoverati, 2 in isolamento domiciliare

Praia a Mare 1 ricoverato

Roggiano Gravina 2 ricoverati

Rogliano 8 ricoverati, 21 in isolamento domiciliare

San Lucido 4 ricoverati, 33 in isolamento domiciliare

Santa Maria del Cedro 1 ricoverato

Santo Stefano di Rogliano 1 ricoverati, 3 in isolamento domiciliare

Scala Coeli 1 ricoverato, 2 in isolamento domiciliare

Terranova da Sibari 2 in isolamento domiciliare

Tortora 1 in isolamento domiciliare