I sindaci dell’area urbana di Cosenza parteciperanno nel pomeriggio a un comitato tecnico in prefettura per valutare le iniziative da intraprendere nel fine settimana per il contenimento del contagio da Covid. Secondo quanto si è appreso il primo cittadino del capoluogo, Mario Occhiuto, sarebbe in procinto di adottare una ordinanza per interdire la sosta pedonale nelle aree cosiddette della movida, dove è più alto il rischio di assembramenti. Il decreto, che sarà emesso sulla base di quanto prescritto dall'ultimo Dpcm entrato in vigore nei giorni scorsi, dovrebbe riguardare in particolare piazza Santa Teresa e via Arabia. Non è escluso che anche il sindaco di Rende adotti un analogo provvedimento.

