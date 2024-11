Anche il comune di Oriolo diventa zona rossa. La presidente della Regione Jole Santelli in serata ha firmato l’ordinanza con cui vieta l’ingresso e l’uscita se non per cause di effettiva necessità, dal piccolo centro, uno dei borghi più belli d’Italia.

Anche il sindaco in ospedale

All’interno del paese affacciato sull’alto Jonio cosentino, c’è il rischio del diffondersi di un nuovo focolaio dell’infezione da coronavirus. L’allarme è scattato nelle ultime ore, quando il sindaco Simona Colotta, accusando i sintomi del Covid-19, è stata condotta con un’ambulanza all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

La tac rivelatrice

Sottoposta a tac, dopo il pre triage nella tenda montata esternamente al Dea, i medici le hanno diagnosticato la polmonite interstiziale tipica della malattia, disponendone il ricovero. Poi è arrivato anche l’esito del tampone. Ma oltre al primo cittadino, il contagio potrebbe essersi già esteso ad altri amministratori, come capitato a Rogliano, altro paese interessato dalla misura restrittiva.