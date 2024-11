Realizzato da un'azienda lombarda in collaborazione con l'università di Benevento, ha ottenuto l'approvazione del ministero della Salute

È pronto un nuovo tipo di test capace di rilevare la positività al coronavirus. Si chiama Daily Tampon e tramite un prelievo di saliva, in soli tre minuti fa sapere se si è positivi o meno al virus SarsCov2.

È un test tutto made in Italy, realizzato da un'azienda brianzola di Merate, in provincia di Lecco, in collaborazione con l'università del Sannio di Benevento. Il test ha ricevuto l'approvazione dal ministero della Salute e può quindi partire la produzione.