Cronaca

VIDEO | Si tratta in particolare di sanitari in servizio nel reparto di Nefrologia. Erano entrati in contatto con il paziente dializzato risultato positivo al coronavirus

Coronavirus in Calabria, a Catanzaro un paziente dializzato tra i positivi

Coronavirus, il bollettino dell’ospedale Pugliese di Catanzaro

Coronavirus, parte la sperimentazione del farmaco anti-artrite: ok dall’Aifa