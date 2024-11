Un’alunna positiva al tampone del coronavirus e un’insegnante altrettanto positiva al test rapido e di cui si attende l’esito dell’esame molecolare. Sono questi i motivi che hanno portato alla chiusura a Palmi in via precauzionale della scuola secondaria di primo grado dell'istitutocomprensivo De Zerbi-Milone.



Disposta quindi la quarantena obbligatoria per gli alunni e i docenti della classe dell’istituto Zagari frequentato dalla bambina, la sanificazione dei locali e la didattica integrata a distanza.

Essendo però gli insegnanti della classe interessata titolari su più classi della scuola secondaria Zagari-Milone e Barlaam e in attesa dell’esito del tampone della docente positiva al test antigenico è stata quindi disposta la sospensione delle attività in presenza e l’avvio della didattica integrata







LEGGI ANCHE:

Coronavirus, a Palmi altri cinque casi positivi: salgono a 23 i contagi in città