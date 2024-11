Dopo la Fiera di San Giuseppe annullata anche la sfilata del martedì grasso del Carnevale di Castrovillari. Lo ha deciso il sindaco della città del Pollino, Domenico Lo Polito, con una ordinanza nella quale l’evento più atteso della 62ma edizione della kermesse viene sospeso a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione in Italia del coronavirus.

I motivi dell’ordinanza

«Considerato che dalle informazioni acquisite un numero elevato di persone residenti nei comuni del Mezzogiorno ha fatto rientro da località interessate dal fenomeno epidemiologico, ove dimorava per motivi di lavoro, di studio o di vacanza – scrive il primo cittadino – e considerato che non è possibile, stante la rilevanza del numero di partecipanti alla manifestazione del Carnevale di Castrovillari, per come rilevabile dallo storico delle manifestazioni, garantire il controllo degli stessi con impossibilità di assicurare lo svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico di sicurezza» si è deciso di annullare la sfilata conclusiva dei festeggiamenti carnascialeschi.