Nuovo lieve incremento dei contagi in Calabria. Sono 444 i positivi emersi nelle ultime ore. Ne dà contezza il bollettino regionale nel quale si evidenzia che ad oggi sono stati sottoposti a test 335.526 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 342.983 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 13.896 (+ 444 rispetto a ieri), quelle negative 321.630. I decessi registrati oggi sono 5.

La distribuzione dei contagi

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

- Cosenza: casi attivi 3.101 (117 in reparto AO Cosenza; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 al presidio ospedaliero di Cetraro; 16 in terapia intensiva, 2.941 in isolamento domiciliare); casi chiusi 828 (732 guariti, 96 deceduti).

- Catanzaro: casi attivi 1.520 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.424 in isolamento domiciliare); casi chiusi 595 (547 guariti, 48 deceduti).

- Crotone: casi attivi 893 (53 in reparto; 840 in isolamento domiciliare); casi chiusi 273 (267 guariti, 6 deceduti).

- Vibo Valentia: casi attivi 666 (14 ricoverati, 652 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (149 guariti, 12 deceduti).

- Reggio Calabria: casi attivi 3.521 (120 in reparto; 26 P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 3.364 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.853 (1.794 guariti, 59 deceduti).

- Altra regione o stato estero: casi attivi 357 (357 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

I positivi in Calabria

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 136, Catanzaro 59, Crotone 67, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 149. Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 73. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.