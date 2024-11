Un’app e un sito web per incentivare e destagionalizzare il turismo in Calabria in tempo di pandemia. Il progetto, ideato e finanziato da privati, parte dai b&b di Marina di Gioiosa Jonica, che hanno fatto rete con l’obiettivo di attutire gli effetti della crisi economica offrendo tutto quello che c’è da offrire in un unico pacchetto e competere con i tour operator internazionali.

«Mai come in questo momento difficile ci aiuta farci conoscere all’estero – spiega l’imprenditrice gioiosana Romina Agostino – facendo rete sono convinta che riusciremo ad attrarre molti turisti tedeschi. L’importante è credere nelle nostre ricchezze e andare avanti collaborando insieme».

L’applicazione sarà sponsorizzata in Germania da un testimonial d’eccezione, la popstar calabrese Armando Quattrone, gioiosano d’origine e innamoratissimo della sua terra. «La Calabria ha un’immagine positiva in Germania – afferma il musicista – spero di aver contribuito a questo anche io con il mio album, presentato nelle tv e nelle radio tedesche. Vogliamo semplicemente fare capire che qui c’è tutto quello che cercano per trascorrere un periodo di serenità».