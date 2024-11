C'è preoccupazione e paura anche in Calabria per l'arrivo del Coronavirus che negli ultimi giorni ha registrato in Italia diversi casi di persone contagiate (oltre 110 persone tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte) e due decessi. Anche nelle aziende sanitarie e ospedaliere calabresi si spinge dunque sull'acceleratore delle contromisure.



La circolare ministeriale diffusa lo scorso mese fa infatti da cornice ai provvedimenti che l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro da settimane sta adottando per non farsi trovare impreparata nella remota ipotesi che anche la Calabria diventi territorio a rapida presa.



Adeguate contromisure sono state adottate nell'aeroporto di Lamezia Terme, dove i passeggeri vengono sottoposti a scrupolosi controlli e al rilevamento della temperatura mediante termometri a infrarossi e termoscanner.

25 febbraio 2020

Ore 15.34 - Vertice a Catanzaro: «Nessun caso in Calabria»

È in corso in Prefettura, a Catanzaro, il vertice, convocato dal prefetto Francesca Ferrandino d'intesa con il presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, per un esame delle problematiche legate all'eventuale emergenza Coronavirus.

Al momento in Calabria – secondo quanto reso noto dai partecipanti al vertice odierno – non sono registrati casi di contagio da Coronavirus.

Ore 14.30 - Arresto per chi viene dal Nord

Il sindaco di Malvito in provincia di Cosenza ha emesso un’ordinanza che vieta l’ingresso nel territorio comunale a chiunque provenga da Lombardia e Veneto.

Ore 14.30 - Prevenzione coronavirus Unical

Prime linee guida emanate dal rettore Nicola Leone in attesa delle direttive ministeriali. Disposti anche controlli sugli studenti provenienti dalle aree a rischio e sospensione di seminari e conferenze.

Ore 14.30 - Scuole aperte in Calabria

Le scuole in Calabria resteranno aperte. È quanto annunciato dal premier Giuseppe Conte a margine della conferenza Stato-regioni convocata nella giornata odierna. Nel pomeriggio verrà diramata un'ordinanza.

24 febbraio 2020

Ore 22:08 - Annullato il Carnevale di Castrovillari

Annullata a Castrovillari la sfilata del martedì grasso. L'ordinanza del sindaco Domenico Lo Polito: «Impossibile garantire il controllo dei partecipanti, molti dei quali rientrati da località interessate dal fenomeno epidemiologico»

ore 21:56 - Congelata l’ordinanza della Calabria sulle scuole: si decide domani

La governatrice Santelli era pronta a decretare lo stop alle lezioni in considerazione dei numerosi rientri di residenti dal Nord ma il Governo intende emanare un provvedimento che riguardi tutti i territori senza contagi conclamati. Tutto rimandato a domani, martedì 25, quando a Roma si prenderà una decisione complessiva.

Ore 19 - Scuole chiuse a Fuscaldo, nel Cosentino



Il provvedimento di chiusura delle scuole a Fuscaldo è stato predisposto dal sindaco Gianfranco Ramundo in via precauzionale fino a domenica 1 marzo.



Ore 18 - Famiglia in isolamento a Nocera Terinese

Una famiglia è in isolamento a Nocera Terinese. Lo ha comunicato il sindaco Albi nello smentire casi sospetti. Un cittadino nei giorni scorsi si era recato a Lodi per lavoro. Al rientro è scattata la quarantena per l'intero nucleo familiare. Domani scuole chiuse.

Ore 14:15 - La Regione Calabria prepara l'ordinanza per chiudere le scuole

Scuole chiuse in Calabria. L'ordinanza regionale predisposta dovrebbe così uniformare i provvedimenti che in queste ore stanno adottando molti sindaci calabresi. Il provvedimento attende la firma della presidente Santelli e il via libera del Ministero.

ore 13:50 - A rischio la partita Venezia-Cosenza

Potrebbe slittare anche la partita del campionato di serie B tra Venezia e Cosenza, a causa della diffusione in Veneto del coronavirus. La Lega non ha ancora assunto una posizione ufficiale. Non è escluso che il confronto possa svolgersi ugualmente, ma a porte chiuse.

Pazienti in autoisolamento a Cetraro e Fuscaldo ore 13:16

Un cittadino cetrarese residente nel lodigiano, si trova in quarantena nella sua dimora calabrese, nella frazione Fratia del comune alto tirrenico. L'uomo è un paziente dialitico e durante la sua permanenza al nord per le cure si reca sistematicamente a Cassano Magnago, che è uno dei comuni della cosiddetta cintura rossa. È arrivato al sud domenica mattina in autobus.



Quarantena volontaria anche una coppia di Fuscaldo.

ore 13:12 - Scuole chiuse a Belvedere

Scuole di ogni ordine e grado chiuse per consentire la disinfestazione e manifestazioni pubbliche di Carnevale annullate. Risponde così, il Comune di Belvedere Marittimo, all'emergenza coronavirus. L'ordinanza sindacale è stata emessa a scopo precauzionale e sarà valida nei giorni 25, 26 e 27 febbraio.

ore 12.30 - Sedute di laurea sospese all'Unical

È di questa mattina la notizia che al dipartimento di Studi umanistici dell'Università della Calabria sono state sospese le sedute di laurea previste in questi giorni e il Consiglio.

ore 12.30 - La fiera di San Giuseppe a Cosenza non si farà

La tradizionale fiera di San Giuseppe non si farà. È ufficiale con la comunicazione arrivata irettamente da Mario Occhiuto in apertura della Commissione attività economiche e produttive, convocata con urgenza sul tema dalla presidente Annalisa Apicella.

ore 11.00 - Zero controlli all'eroporto di Lamezia: le testimonianze

A centinaia, a migliaia, a decine di migliaia stanno tornano in Calabria dal nord Italia. Scuole e università hanno chiuso i battenti per l’emergenza Coronavirus, e loro tornano. Non fanno niente di illegale, tornano semplicemente a casa. Non provengono dalle zone di quarantena, almeno si spera. In quel caso si commetterebbe un vero e proprio reato. Ma si sono comunque messi in viaggio da quel Nord che da 48 ore ha le stimmate della malattia. La stessa cosa sta accadendo in Sicilia e nelle altre regioni del Sud dove alta è l’emigrazione studentesca. Ad attenderli, però, non c'è alcun controllo sanitario. Le testimonianze di chi in queste ore sta rientrando.

Ore 10:29 - Madre e figlio in autoquarantena nel Cosentino

Sono in isolamento volontario, a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, madre e figlio, rientrati venerdì da Codogno, l'area del Lodigiano dove è stato localizzato uno dei focolai del Coronavirus. Al momento non presentano alcun sintomo.

Ore 9:20 - Terzo caso sospetto a Reggio Calabria

C'è un terzo caso sospetto a Reggio Calabria dove per una donna sono scattati i protocolli di sicurezza e tutte le procedure previste. Si tratta di una 67enne di rientro in treno da Torino che ieri sera presentava sintomi influenzali e febbre alta. Effettuato il test, in giornata si attendono gli esiti.

23 febbraio 2020

Santelli: «Chi rientra in Calabria dal Nord avverta le autorità»

La governatrice Jole Santelli invita a non cedere al panico e ricorda che nessun contagio è stato ancora riscontrato nelle province calabresi: «Il sistema di sorveglianza è attivo, ognuno faccia la sua parte». La presidente invita inoltre i calabresi che ritornano a casa della regioni del Nord ad avvertire le autorità sanitarie locali.

Annullata la fiera di San Giuseppe a Cosenza

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha deciso di sospendere la fiera di San Giuseppe, la secolare manifestazione «allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del virus».

Mascherine cercasi anche in Calabria

Aumentano le richieste di mascherine e di disinfettanti anche in Calabria. Richieste a cui le farmacie non riescono più a stare dietro. Soprattutto da quando alcune regioni del nord Italia si sono trasformate in focolai di coronavirus, e anche la Calabria si è scoperta terra di approdo.

Ore 11:30 - Coronavirus, isolamento volontario per una vibonese

Una giovane insegnante di Limbadi si è attualmente collocata in isolamento volontario dopo aver fatto rientro, nella giornata da ieri, da Codogno, cittadina del Lodigiano dove si è sviluppato un significativo focolaio di Coronavirus.



La donna, partita in auto dalla Lombardia per far rientro nel paese di origine, non presenterebbe al momento alcun sintomo ma ha scelto di segnalare il suo caso alle autorità sanitarie e, dunque, di porsi precauzionalmente in un situazione di isolamento in attesa di effettuare i dovuti accertamenti.

22 febbraio 2020 - Coronavirus, a Reggio giovane sotto osservazione

A Reggio Calabria si è attivato il protocollo di prevenzione per il coronavirus per una una donna di 26 anni proveniente dal Veneto, una delle zone del nord Italia considerate a rischio. Proprio per questo, la giovane mostrando sintomi influenzali ed in maniera responsabile, ha contattato il 118 che ha immediatamente attivato i protocolli per trasferire la paziente al Grande Ospedale Metropolitano dove saranno condotti tutti gli accertamenti necessari.





I test effettuati sulla paziente sono fortunatamenti risultati negativi.

22 febbraio 2020 - Coronavirus in Calabria, caso sospetto a Lamezia

Un sospetto caso di Coronovirus è stato registrato all’aeroporto di Lamezia Terme ed è stato immediatamente disposto il trasferimento all'unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di una donna di 26 anni proveniente da Venezia e domiciliata a Catanzaro. Sulla giovane sono stati poi effettuati i test previsti dai protocolli risultati negativi.



La 26enne che ha fatto scattare i controlli sanitari era a bordo di un volo proveniente dal nord Italia e atterrato allo scalo lametino, dove è risultata positiva ai primi sommari controlli. Da quanto è stato possibile apprendere, la giovane avrebbe fatto registrare una temperatura corporea alterata.



Ma a far scattare la procedura di emergenza, attivata dal Cisom grazie a un medico presente in aeroporto, è stata la circostanza che, da quanto avrebbe dichiarato, nei giorni scorsi sarebbe entrata in contatto con un’altra donna che a sua volta avrebbe avuto contatti con il cosiddetto "paziente 1", il 38enne di Codogno in gravi condizioni all'ospedale Sacco di Milano.