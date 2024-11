Altra vittima per coronavirus in Calabria. Lo comunica la Direzione aziendale del Gom “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria in una nota stampa. Il decesso si è registrato nelle scorse ore e riguarda una signora di 88 anni con altre severe patologie concomitanti all’infezione da Covid-19. «Il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria – si legge ancora - esprime sentite condoglianze ai familiari della vittima e vicinanza a tutti coloro che stanno lottando la dura battaglia contro la pandemia».

I ricoveri al Gom

Sempre nella nota, sono riferiti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza: «Nelle ultime ventiquattro ore – si specifica - sono stati sottoposti allo screening per Covid-19 180 soggetti, di cui 10 sono risultati positivi al test. In seguito a 2 ricoveri e 3 dimissioni, sono 65 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in ospedale: 38 sono in degenza ordinaria nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 22 in Pneumologia e 5 in Terapia Intensiva».

I casi finora accolti dal Gom sono 188 (di questi, sei hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 194 ricoveri). Quelli deceduti sono 21 (altri 4 decessi si sono verificati al di fuori dell’Ospedale di Reggio Calabria). I clinicamente guariti sono 102.

I decessi

Altri due decessi sono stati registrati nelle scorse ore a Catanzaro e Vibo Valentia. Nel primo caso, vittima una signora di 87 anni di Catanzaro, giunta nel pomeriggio di ieri nell'unità operativa dell'ospedale già in gravissime condizioni. Spirato invece all'ospedale Jazzolino di Vibo Valentia anche un 63enne di Francica.