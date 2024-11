Aumenta il numero dei contagi nell'area centrale della Calabria. Gli ultimi tamponi eseguiti nel laboratorio analisi dell'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro confermano un aumento complessivo delle positività.

Nella provincia di Catanzaro risultano 7 nuovi casi di persone affette da Covid-19, per un totale di 34 sino ad oggi; nella provincia di Crotone sono 6, per complessivi 45; mentre in quella di Vibo Valentia non si registrano nuovi casi, i tamponi positivi rimangono 8.

Complessivamente, il numero totale delle persone contagiate sino ad oggi sono 87 nell'intera area centrale della Calabria.

LEGGI ANCHE: Coronavirus in Calabria, tutti gli aggiornamenti: contagiati e deceduti