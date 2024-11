Lo ha annunciato il prefetto di Catanzaro Francesca Ferrandino in un vertice. Denunciate fino ad ora 288 persone, 221.096 quelle controllate

Controlli rafforzati e ancora più corposi in vista delle festività pasquali. È quanto ha stabilito la Prefettura di Catanzaro durante un vertice presieduto dal prefetto Francesca Ferrandino e in risposta «all’esigenza rappresentata dal presidente della Regione, Jole Santelli».

Un tema «oggetto di confronto tra i prefetti della Regione, nella consapevolezza che nell’intero territorio regionale è richiesto a tutti, sia istituzioni sia cittadini, uno sforzo per il bene della collettività».



Intenso fino ad ora il lavoro svolto dalle forze dell’ordine. Sono 221.096 le persone controllate in Calabria durante il periodo di emergenza legato al Coronavirus, 3.996 i soggetti a cui è stata comminata una sanzione per non avere rispettato le restrizioni previste dai decreti nazionali e regionali. Complessivamente sono state denunciate 288 persone e sono state verificate le posizioni di 86.649 attività commerciali con la sanzione di 293 titolari di attività.