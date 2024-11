Sono 121 i nuovi casi positivi al Covid in Calabria su 2.171 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra un solo decesso. Sono 206 in più le persone guarite da Coronavirus rispetto a ieri.

Ad oggi sono stati sottoposti a test 526.830 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 557.425 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 35.685 , quelle negative 491.145.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: CASI ATTIVI 2.622 (47 in reparto AO di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;3 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all'Ospedale da Campo; 5 in terapia intensiva, 2.545 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.803 (7.528 guariti, 275 deceduti).

Catanzaro: CASI ATTIVI 1574 (10 in reparto all'AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 3 in reparto all'AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.549 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.523 (3.429 guariti, 94 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 118 (8 in reparto; 110 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.601 (2.558 guariti, 43 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 402 (10 ricoverati, 392 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 2.788 (2738 guariti, 50 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.894 (74 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 15 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.797 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 12.001 (11.813 guariti, 188 deceduti).

Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 50 (50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 20, Catanzaro 6, Crotone 9, Vibo Valentia 26, Reggio Calabria 60, Altra Regione o Stato estero 0.