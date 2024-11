Sono due persone di mezza età i nuovi positivi comunicati dal dipartimento di prevenzione dell'Asp e che riguardano la città di Castrovillari. Immediatamente sono scattate per loro le ordinanze di quarantena obbligatoria insieme ai propri familiari. Sale così a 8 il numero di contagi a Castrovillari.

L'Asp in raccordo con il sindaco, Domenico Lo Polito, sta ora tracciando i contatti avuti nella comunità per i successivi tamponi al fine di interrompere eventuali catene di contagio tra amici e conoscenti. «Come si vede - ha scritto Lo Polito - i contagi aumentano ed il richiamo ad essere attenti diventa sempre più pressante».

Il nuovo Dpcm che si attende e che riguarderà proprio misure più restrittive per la Calabria è stata l'occasione per il primo cittadino di Castrovillari di esprimere «tutto il mio rammarico per essere stati cicale quando occorreva essere formiche. Abbiamo dilapidato un patrimonio di conoscenze e tutele per non rinunciare a qualche attività, spesso di solo divertimento.

Spero che la Calabria tutta faccia tesoro dei comportamenti errati posti in essere per rendere il più breve possibile questo periodo di chiusure, che inciderà sui nostri studenti e sulle attività economiche».