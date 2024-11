I posti letto sono esauriti e i mezzi di soccorso ancora in fila davanti al pronto soccorso

Torna lo spettro dell'emergenza all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Da questo pomeriggio e ancora adesso, il pronto soccorso è nuovamente intasato da ambulanze con a bordo pazienti barrellati affetti da Covid in attesa di un ricovero. Il reparto di prima emergenza sta ancora incontrando notevoli difficoltà nello smistamento dei pazienti, dal momento che il reparto di Malattie Infettive da giorni è ormai giunto a saturazione.

Già venerdì il primario dell'unità operativa, Lucio Cosco, aveva lanciato l'allarme dichiarando la gravità della situazione. Nel reparto da lui diretto, che conta una dotazione di 31 posti letto, non ci sono più spazi dove collocare letti aggiuntivi ai fini di ricoveri in emergenza. Anche al policlinico universitario, il reparto è in affanno da giorni.