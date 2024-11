Continua a mantenersi alto il numero di contagi nella provincia di Catanzaro. Dopo l'exploit di ieri in cui si era avuta conferma di ben 12 nuovi casi di infezione da Covid 19, anche oggi il livello di allerta resta alto. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 449 pazienti, di questi nove sono risultati positivi.

Exploit di contagi nel Catanzarese

La maggior parte dei nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore è riferibile alla provincia di Catanzaro. Ben otto le persone risultate positive al Covid 19. In particolare, si tratta di tre casi accertati a Lamezia Terme, uno a Sersale e due esito degli screening disposti dal dipartimento Prevenzione dell'Asp di Catanzaro sui bambini frequentati la scuola primaria Laura D'Errico dove un'insegnate era risultata affetta dal virus. Gli esiti hanno confermato il contagio di due piccoli studenti. La scuola afferente all'istituto comprensivo Pascoli Aldisio era già stata chiusa in via precauzionale dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo.

A Crotone

Un altro contagio è stato registrato nella provincia di Crotone. Il laboratorio ha eseguito i test su 335 tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro, 80 dalla provincia di Crotone e 34 dalla provincia di Vibo Valentia.