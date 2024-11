Entrambi si trovano ricoverati nel reparto di Ematologia del Ciaccio De Lellis. I vertici aziendali hanno disposto l'attivazione degli screening per tutto il personale medico e infermieristico

Il Covid si insinua nelle corsie ospedaliere, complice un doppio tampone risultato inizialmente negativo. Tuttavia, due pazienti trasferiti da qualche giorno e ricoverati nel reparto di Ematologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro si sono successivamente positivizzati, risultando così affetti dal Covid 19.

Entrambi si trovano ricoverati nell'unità operativa del presidio ospedaliero Ciaccio - De Lellis, dipartimento che afferisce all'ospedale Pugliese ma situato in un edificio indipendente. Qui erano stati trasferiti da qualche giorno due pazienti, già sottoposti a tampone prima del loro ricovero e risultati negativi. Tuttavia, entrambi si sono poi positivizzati.

I vertici aziendali hanno disposto l'attivazione degli screening per tutto il personale medico e infermieristico in servizio nel presidio ospedaliero, benché sui casi di contagio vi sia cauto ottimismo. I due pazienti si trovavano ricoverati in degenze singole e il personale sanitario era dotato di dispositivi di protezione individuale, di prassi indossati nel reparto.

Al momento si sta valutando l'opportunità di un trasferimento dei pazienti nel reparto di Malattie infettive del nosocomio.