Un nuovo decesso si è registrato questa mattina nel reparto di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.



Sale così a 46 la conta dei morti nella provincia di Catanzaro per cause direttamemente riconducibili all'infezione da Covid 19. Si tratta di una donna anziana affetta da più patologie da giorni ricoverata nell'unità operativa ospedaliera. Questa mattina è spirata per le complicanze del virus.



Cresce considerevolmente anche il numero dei ricoveri. Nel reparto di Malattie infettive attualmente risultano 44 pazienti affetti da coronavirus. La terza degenza aperta in emergenza, grazie allo spostamento di Geriatria al quinto piano dell'edificio ospedaliero, è già quasi interamente satura.