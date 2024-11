Il coronavirus potrebbe essersi insinuato anche tra gli uffici del palazzo comunale di Catanzaro e così questa mattina il sindaco, Sergio Abramo, ha adottato una nuova ordinanza che dispone la chiusura degli uffici comunali per l'intera giornata odierna.



La misura è stata emanata per consentire le operazioni di sanificazioni rese necessarie "a fronte di un possibile caso di contagio da Covid 19" si legge nel testo del provvedimento firmato dal primo cittadino. Già nei giorni scorsi il sindaco era stato costretto a chiudure alcuni istituti scolastici in città proprio per l'accertata positività tra insegnanti e alunni.