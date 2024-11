Alla fine la decisione drastica è arrivata. Il Governo ha deciso. Chiuse tutte attività commerciali ad eccezione dei supermercati e delle farmacie. Chiusi anche tutti i centri commerciali. Il provvedimento - ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - è necessario per contenere e gestire l'emergenza coronavirus.



«Nelle scelte che ho fin qui assunto abbiamo tenuto conto di tutti gli interessi in gioco. Al primo posto ci sarà sempre la salute degli italiani, solo pochi giorni fa ho chiesto a voi tutti di restare in casa e di limitare le vostre attività. Ero consapevole che si trattava del primo passo - ha dichiarato Conte - e non sarebbe stato però l’ultimo».



«Ora è il momento di compiere un passo in più il più importante: disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali, tranne i generi di prima necessità e le farmacie. Chiudiamo ristoranti, bar, negozi, chiudono parrucchieri. Nelle attività produttive va attuata per quanto possibile la modalità del lavoro agile, industrie e fabbriche potranno continuare a patto che assumano le precauzioni necessarie per evitare il contagio».



Garantiti i servizi pubblici essenziali

«Restano garantiti i servizi pubblici essenziali (trasporti, poste, assicurazioni); saranno garantite le attività del settore agricolo e le filiere che offrono beni e servizi in questi settori. Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative, di salute e per le necessità più impellenti»

«Per avere un riscontro effettivo dovremno attendere un paio di settimane. Se i numeri dovessero continuare a crescere, cosa non affatto improbabile, non è detto che dovremo adottare nuove misure».

Nominato un supercommissario

Ci sarà un supercommissario per gestire l'emergenza. Sarà Domenico Arcuri, capo operativo di Invitalia. Si coordinerà con Borrelli e la struttura attuale della Protezione civile. Se saremo tutti a rispettare queste regole usciremo più in fretta da questa emergenza. Il paese ha bisogno della responsabilità di sessanta milioni di italiani. Questa è la forza del nostro paese. Tutti insieme ce la faremo» - ha concluso Conte.

IL TESTO INTEGRALE DEL MESSAGGIO DI CONTE