Aumentano i contagi nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Questa mattina il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 339 pazienti e ben 5 sono risultati positivi.



In particolare, uno nella provincia di Catanzaro (si tratta del giovane di Girifalco che si è autodenunciato sui social), tre a Crotone e uno a Vibo Valentia. Quest'ultimo caso è un rientro dall'estero di un calabrese mentre a Crotone si tratta di due persone residenti nella provincia e di una donna proveniente da Malta ma residente in Piemonte che si trova nella nostra regione in vacanza.



Gli screening sono stati eseguiti su 119 tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro (di cui 55 rientri), 75 nella provincia di Crotone e 65 nella provincia di Vibo Valentia (di cui 35 rientri).