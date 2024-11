Il Comune di Corigliano-Rossano sollecita tamponi in tutte le residenze per anziani presenti sul territorio comunale. L’obiettivo, spiega una nota del Comune, è quello di scongiurare il contagio dei soggetti maggiormente a rischio e vulnerabili e la diffusione del virus.

Esprimendo a nome suo e dell’intera assise civica piena condivisione rispetto alla preoccupazione manifestata pubblicamente dai gruppi consiliari di minoranza, la presidente del consiglio comunale Marinella Grillo si fa interprete della richiesta ufficiale destinata a tutte le autorità regionali competenti, di intervenire e provvedere senza ulteriori indugi.

La Grillo coglie l’occasione per ringraziare il sindaco Flavio Stasi che già nelle scorse settimane aveva ribadito l’esigenza di ottenere i test richiesti, e il consigliere Giuseppe Graziano, espressione del territorio nel Consiglio regionale. I test nelle rsa diventano indispensabili «a causa dell’elevata pericolosità ed invisibilità del covid-19 che in altre realtà, anche vicine, sta registrando vittime tra gli ospiti delle residenze per anziani».