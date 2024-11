Un militare della Guardia di finanza in forza alla Tenenza di Schiavonea a Corigliano Rossano è risultato positivo al Covid 19. In seguito al risultato del tampone, a cui si era sottoposto dopo aver accusato alcuni sintomi, si è proceduto a sanificare i locali della caserma e a sottoporre al test del tampone rinofaringeo tutti i colleghi. Le attività della Guardia di finanza sono riprese regolarmente in attesa dei risultati dei diversi tamponi effettuati.