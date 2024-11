Docente positivo alla scuola secondaria di primo grado “V.Tieri” di Corigliano. Disposto il provvedimento di chiusura del plesso per 2 giorni al fine di procedere alle operazioni di sanificazione e garantire le condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e il personale scolastico.

Le lezioni, ad ogni modo, proseguiranno in modalità a distanza, mentre per il personale amministrativo le attività proseguiranno con la modalità “lavoro agile”. Nel frattempo, l’ufficio di dirigenza comunica che le attività didattiche proseguiranno regolarmente nei plessi di via Locri e di via Nazionale.