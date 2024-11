Il primo cittadino Nicola Belcastro ha avvisato i suoi concittadini con un post sulla sua pagina di Facebook in seguito alle positività riscontrate nella Rsa Casa giardino

«Sono in contatto costante con il dipartimento salute della Regione e con il dirigente generale per l'emergenza Covid. Sta sta valutando se dichiarare Cotronei la zona rossa». Il Governo nazionale ha appena deciso l'allentamento della misure restrittive per la Calabria, ma nel piccolo centro di Cotronei potrebbe essere istituita di nuovo la zona rossa. A comunicalo il sindaco del piccolo centro del Crotonese Nicola Belcastro che, attraverso un post sulla sua pagina di Facebook, ha avvertito i suoi concittadini della possibilità delle nuove restrizioni.

Il motivo è il contagio di alcuni operatori della Rsa Casa giardino. Un possibile focolaio, con 6 positivi al momento, che ha messo in apprensione il primo cittadino e le autorità sanitarie della Regione Calabria.