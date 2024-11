Con ordinanza sindacale a scopo precauzionale ed al fine di consentire interventi a salvaguardia della salute pubblica, su indicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale, si è proceduto alla chiusura temporanea del Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone fino al 25 ottobre. Lo rende noto il Comune.





«Saranno poste in essere - si legge in una nota - tutte le misure di salvaguardia dell’igiene pubblica, della salute pubblica e incolumità pubblica e privata, ivi compresi gli interventi di sanificazione dei locali del Liceo. La misura si è resa opportuna per la presenza di una persona, appartenente al corpo docente, risultata positiva alla ricerca molecolare del virus Covid-19. L’intervento è previsto dai relativi protocolli, la situazione è sotto controllo in stretta sinergia con l’Asp».