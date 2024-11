Tutti coloro che sono rientrati a Crotone per le festività natalizie e si sono sottoposti al test antigenico rapido gratuito predisposto da Asp e Comune di Crotone, a seguito dell’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, possono tirare un sospiro di sollievo. Sono risultati tutti negativi, infatti, gli oltre 400 tamponi eseguiti in modalità Drive through nella postazione allestita nel parcheggio dell’ospedale San Giovanni di Dio, adiacente allo stadio comunale Ezio Scida.

I test sono tutti negativi

Nel pomeriggio di martedì 22 dicembre, a mezz’ora dal termine dell’attività (prevista alle 17), sono stati eseguiti 138 tamponi rapidi. Altri 60 sono stati eseguiti domenica 20 e 212 nella giornata di lunedì 21. Il servizio di screening, avviato per contenere la diffusione del Covid-19, viene espletato dal personale sanitario dell’Unità operativa di igiene e sanità pubblica dell’Asp di Crotone, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, che ha messo a disposizione un mezzo mobile.

La procedura è semplice e veloce. Le auto accedono nel piazzale, seguono un percorso dedicato e si mettono in fila. Le persone rientrate in provincia da fuori regione, che desiderano sottoporsi al test, restano nella vettura e attendono l’operatore che eseguirà il tampone: in quindici minuti arriva l’esito dell’esame.

Alla comunicazione del risultato negativo c’è chi sospira e chi si lascia scappare un urlo di gioia. Qualcuno vorrebbe abbracciare gli operatori per la felicità, ma siccome i contatti fisici non sono permessi in tempo di pandemia, si limita a un semplice e sentito grazie.

L'attività andrà avanti fino a mercoledì 23 dicembre, dalle 9 alle 17.