Lo rende noto Federimprese Calabria: un gesto di solidarietà per ringraziare i volontari calabresi che avevano creato qualche settimana fa un video tutorial per crearle in casa

Da Verona sono partite 400 mascherine che in massima sicurezza saranno consegnate a Corigliano-Rossano. Una risposta di solidarietà per ringraziare i volontari dell’Associazione Ad Maiora Calabria che in collaborazione con Federimprese Calabria avevano prodotto in queste settimane migliaia di mascherine e la creazione di un video tutorial per produrne in casa che è diventato virale dopo poche ore dalla pubblicazione.

«Un lavoro instancabile che ha permesso di fornire mascherine di tessuto alle istituzioni e alle forze pubbliche di tutto il comprensorio e che adesso ha travalicato i confini regionali arrivando fino al Veneto», spiega in una nota Feder imprese Calabria.

«Un gesto di solidarietà incomparabile»

«Siamo felici di quanto sta accadendo – ha commentato la presidentessa di Ad Maiora Calabria, Maria Rosaria Nola – ogni piccola azione che possa recare sollievo e aiutare a resistere in questo momento deve essere messa in campo e la rete di solidarietà associativa sta rispondendo alla grande, dalla Calabria al Veneto».

«Noi andiamo avanti – ha detto il presidente di Federimprese Calabria, Francesco Beraldi – i nostri volontari stanno dando il massimo e da oggi possiamo iniziare a fornire mascherine anche alle aziende che trattando servizi essenziali continuano a lavorare nonostante la quarantena».

«Il minimo che possiamo fare per chi continua a garantire il funzionamento delle cose e cercare di essere utili. Voglio ringraziare di vero cuore i volontari veneti - ha concluso Berardi - nonostante ne abbiano più bisogno di noi hanno deciso di compiere questo gesto di solidarietà incomparabile. Questo tipo di umanità e di fratellanza è ciò che ci resterà quanto tutto sarà finito»