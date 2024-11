La Provincia cinese dello Zehjiang ha inviato alla Provincia di Catanzaro una fornitura di mascherine. Lo rende noto il presidente dell'amministrazione catanzarese, Sergio Abramo, che ha ringraziato, per «l’apprezzabile gesto», i colleghi cinesi. I due enti sono gemellati dal 2008. «I rapporti tra le due Province - si legge in un comunicato - sono intrattenuti dal signor Gaetano Fera, che sta lavorando per una nuova missione in Cina».