La ricetta dei ricercatori dell’ateneo calabrese per fare in casa il disenfettante per le mani diventato ormai introvabile

I ricercatori del Dipartimento di chimica e tecnologie chimiche dell'Università della Calabria spiegano come produrre in proprio il disinfettante per mani introvabile nei giorni dell'allarme Coronavirus.

La ricetta utilizzata è quella fornita dall’Organizzazione mondiale della sanità che prevede, per un litro di disinfettante, l’uso di 833 ml di alcol etilico al 96%, 42 ml di acqua ossigenata al 3%, 15 ml di glicerina al 98%, acqua distillata o bollita e raffreddata (quanto basta per arrivare al litro).



I ricercatori dell’Unical hanno fatto una sola modifica: al posto dell’alcol etilico al 96% (quello che si usa per i liquori) hanno usato l’alcol denaturato al 90%, meno caro e più reperibile, portando la dose a 888ml.



Nel video la ricetta completa (con le dosi tradotte in bicchieri di plastica e cucchiai da cucina) e il procedimento.