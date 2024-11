A causa di un docente che avrebbe soggiornato per alcuni giorni nel Lodigiano, il sindaco facente funzioni di Villa San Giovanni, Maria Grazia Rechichi ha disposto la chiusura dell’Istituto Alberghiero Ipalbatur in cui questo presta servizio.

L’uomo si era recato a Sant’Angelo Lodigiano, una delle aree focolaio del Coronavrus. «Al fine di tutelare l’igiene e la salute pubblica, disporre in via cautelativa la chiusura dell’Istituto in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari sul predetto docente è conseguentemente necessario sospendere le attività didattiche per il giorno 25 e 26 febbraio 2020», spiega una nota.

L’ordinanza invita anche docenti, personale Ata e studenti entrati in contatto l’insegnante «a rimanere precauzionalmente in isolamento fino a quando non saranno resi noti gli accertamenti sanitari sul già citato docente».