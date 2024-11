È direttamente dal laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro che arriva la conferma di due nuovi casi di pazienti risultati positivi al Covid 19. I tamponi provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia erano infatti stati trasportati a Catanzaro per essere esaminati. E solo in tarda serata è arrivato l’esito.





La coppia dalla Lombardia

Secondo quanto è stato possibile apprendere, si tratta di due coniugi residenti in provincia di Vibo Valentia provenienti da un Comune prossimo a Codogno, uno dei centri focolaio di Coronavirus in Lombardia. Al rientro la coppia era stata posta immediatamente in quarantena, salvo poi mostrare sintomi di insufficienza respiratoria. Da qui la decisione di effettuare il tampone, oggi risultato positivo. Entrambi risultano in buone condizioni di salute e non si è reso necessario il ricovero in ospedale. Risultano in quarantena domiciliare.





Nove casi in Calabria

Salgono così a nove i casi positivi al tampone da coronavirus in Calabria. Sono quattro persone nel Cosentino, una a Reggio (oggi dimessa dal Grande ospedale metropolitano) e due coniugi a Catanzaro. Di questi ultimi l'uomo, un 67enne, è attualmente ricoverato all'ospedale Pugliese del capoluogo.