Cresce il numero dei contagi nel comune di Frascineto anche se rimangono circostritti allo stesso nucleo familiare originato dalla donna settantacinquenne ricoverata nel reparto dell'Annunziata di Cosenza.

Nelle ultime ore l'Asp di Cosenza ha comunicato al sindaco, Angelo Catapano, che anche i tamponi effettuati sulla madre anziana e la bandante dell'insegnante in pensione hanno dato esito positivo, facendo salire a quattro totali i casi registrati nel comune arbereshe del Pollino. Oltre alla donna ricoverata a Cosenza gli altri tre positivi erano già stati posti tutti in isolamento preventivo presso i propri domicili e continueranno la quarantena fino alla somministrazione del prossimo tampone e la conseguente negativizzazione.

Esito negativo - invece - «per fortuna - comunica il sindaco Catapano - per un caso in isolamento che aveva avuto contatti con uno dei casi positivi di Castroivllari». L'invito del sindaco di Frascineto alla propria comunità è quello di «mantenere la calma e ad usare i dispositivi di protezione individuale» oltre quello di «rispettare le disposizioni in merito al distanziamento e all'igiene».