Sale la curva dei contagi al termine del mese di agosto. E cresce parallelamente anche il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di Malattie Infettive. Un aumento graduale ma costante iniziato già a partire dal 15 di agosto ma che oggi - quando la stagione estiva volge al termine e l'autunno si prepara alle porte - rafforza la sua corsa.

Nove ricoveri

Se, infatti, lo scorso 8 agosto nel reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Pugliese di Catanzaro si contavano 5 ricoveri, in poco più di due settimane i pazienti affetti da Covid 19 e bisognosi di cure sono quasi raddoppiati: nove è il saldo di questa mattina. Nel solo fine settimana nell'unità operativa guidata dal primario, Lucio Cosco, sono state infatti ricoverate altre quattro persone contagiate dal virus: due migranti giunti domenica mattina sulle coste di Sellia Marina, una donna torinese ma in vacanza in Calabria e lo sceicco trasferito da Tropea, dove aveva fatto tappa con il suo yacht.

In reparto

A questi si aggiungono gli altri cinque pazienti, già presenti nel reparto ma che ancora non sono stati dimessi. Ad esempio, la donna che ha dato alla luce una bimba pur essendo affetta da Covid e l'uomo che, dopo esser stato trasferito d'urgenza nella Terapia intensiva del policlinico universitario, giovedì è tornato nell'unità di Malattie Infettive dell'ospedale Pugliese poichè non necessitava più di cure intensive.