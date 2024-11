Il nuovo decreto di Conte

Intanto nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che introduce sanzioni più dure per chi viola le norme anti contagio da coronavirus e uniforma il quadro normativo.

Ad annunciarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa (per la prima volta una videoconferenza) appositamente convocata al termine della riunione del Cdm. «È un decreto legge - ha detto il premier - che riordina un po’ quella che è la disciplina dei provvedimenti che stiamo adottando in fase emergenziale».