Ci sono altre tre persone guarite dal Covid-19 e dimesse dai reparti dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Il sindaco torna a casa

Tra queste anche il sindaco di Rogliano Giovanni Altomare, costretto al ricovero dopo aver contratto il coronavirus quando il focolaio ha investito il popoloso centro del Savuto. Dopo una prima fase di difficoltà respiratore, l'amministratore è gradualmente migliorato arrivando a sconfiggere la patologia.

Paziente estubato

Buone notizie giungono anche dalla terapia intensiva dove un altro paziente ha vinto la difficile battaglia contro la sindrome respiratoria grave. Presentava un quadro di comorbilità importante con diabete, ipotiroidismo, ipertensione e obesità.

Pronto per il trasferimento

Ricoverato dapprima in pneumologia e poi trasferito in rianimazione è migliorato anche grazie al trattamento con Tocilizumab e Ruxolitinib. «Il paziente attualmente in buone condizioni, emodinamicamente stabile, sarà trasferito, nei prossimi giorni ad altro reparto» ha precisato il dirigente medico Pino Pasqua.