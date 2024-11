Sono in ambulanza e diretti all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro i due pazienti provenienti dalla Lombardia e affetti da coronavirus.



Il trasporto che era stato inizialmente previsto per la nottata di ieri ha subito ritardi sulla tabella di marcia. Ma a breve arriveranno a Catanzaro e saranno ricoverati nell'unità di Terapia intensiva dell'ospedale Pugliese.



Si tratta in particolare, di due pazienti affetti da Covid-19 e provenienti dai comuni di Bergamo e Cremona. La richiesta d'aiuto è arrivata nella giornata di ieri e motivata dalla saturazione dei posti letto nelle Terapie intensive della Lombardia, tra le regioni del Nord più duramente colpite dall'epidemia di coronavirus.



Le condizioni di salute di entrambi i pazienti risultano essere stabili, sono intubati. Sono stati trasportati da un aereo militare. L'unità di Terapia intensiva dell'ospedale Pugliese di Catanzaro dispone attualmente di 16 posti letto appositamente riservati a pazienti Covid. Al momento vi si trovani ricoverati soltanto in 5 e con gli ultimi due arrivi di raggiungerebbe quota 7.